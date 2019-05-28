В Мордовии ведется разработка новейших антибиотиков

Глава Мордовии Владимир Волков 27 мая провел встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед» Петром Белым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся развития завода «Биохимик».

Пётр Белый сообщил о том, что в настоящее время на различных этапах разработки и освоения находятся 150 лекарственных препаратов различных фармацевтических групп, среди которых и новейшие антибиотики пятого поколения.

Владимир Волков заявил о важности экспорта выпускаемой в Мордовии продукции. Сейчас медикаменты поставляются в страны СНГ, также в прошлом году было открыто торговое представительство во Вьетнаме. Кроме того, в настоящее развиваются рынки сбыта со странами Персидского залива и Латинской Америки.

По информации «Известий Мордовии».

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