В Ковылкинском районе прошла акция «Чистый берег»

В Ковылкинском районе была проведена акция под названием «Чистый берег».

Государственная инспекция по маломерным судам и администрация Ковылкинского района стали организаторами указанной акции.

В ходе акции от стекла, пластика и других бытовых отходов был очищен берег реки Мокша в районе Качелаево и Троицка. Береговая линия стала не только чистой, но и более безопасной.

Данная акция призвана напомнить людям о том, как важно пить чистую воду и сохранять природу.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru