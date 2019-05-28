В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели очередной этап оперативно-профилактической операции под названием «Нетрезвый водитель».

Операция проводилась 25 и 26 мая. В ходе проведения рассматриваемого мероприятия стражи порядка задержали восьмерых водителей, которые сели за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Трое задержанных ранее привлекались к ответственности по причине данного нарушения.

Стражи порядка напоминают о том, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф