В Мордовии полицейские разыскивают двух пропавших без вести мужчин

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух пропавших без вести мужчин.

Погодин Сергей Иванович 1975 года рождения, являющийся уроженцем города Шатура Московской области, утром 20 марта освободился из ФКУ ИК-1 УФСИН РФ по Мордовии. С тех пор какая-либо информация о местонахождении мужчины отсутствует.

Пракин Владимир Владимирович 1985 года рождения, являющийся жителем села Вадовские Селищи Зубово-Полянского района, 20 апреля вышел из своего дома и до сих пор не вернулся обратно.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(83458) 2-51-02, 8(8342) 385931, 89271983411.

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Источник: 13.мвд.рф