Два жителя Пензенской области подозреваются в ограблении жительницы Мордовии

В Мордовии суд заключил под стражу двух жителей Пензенской области, подозреваемых в ограблении жительницы Большеигнатовского района.
В ноябре 2017 года два жителя Земетчинского района Пензенской области, находясь в селе Горки Большеигнатовского района, незаконно проникли в дом местной жительницы и похитили оттуда имущество стоимостью более 13 тыс. рублей.
Ленинский районный суд Саранска избрал в отношении жителей Пензенской области меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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Источник: prokrm.ru