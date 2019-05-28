В Мордовии заключенных проведали родственники

В исправительных колониях №№ 2, 10, 11 и 14 УФСИН РФ по Мордовии прошли дни открытых дверей.
В рамках указанных мероприятий осужденных навестили родственники. После небольших экскурсий по территории колоний в клубах-столовых прошли встречи, во время которых заключенные смогли пообщаться со своими близкими в неформальной обстановке.
Также были проведены концерты художественной самодеятельности.
Помимо этого, прибывшие в учреждения гости смогли задать представителям администрации интересующие их вопросы.
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Источник: 13.fsin.su