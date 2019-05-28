Жителя Темниковского района оштрафовали за управление автомобилем в состоянии опьянения

В Темниковском районе суд вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В июне 2017 года 42-летний житель указанного района был привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В апреле нынешнего года мужчина повторно сел за руль, будучи пьяным.

Решением суда в отношении нарушителя была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

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Источник: prokrm.ru