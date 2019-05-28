В Мордовии был проведен семинар для заключенных

В учебно-консультационном пункте, функционирующем на базе исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии, прошел семинар.

В ходе указанного семинара было обсуждено освоение компетентностно-ориентированного подхода как основного способа совершенствования качества образования.

Главной целью семинара стало развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного обучения.

Учащиеся приняли активное участие в подготовке и проведении семинара.

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Источник: 13.fsin.su