В Мордовии следователи проводят проверку по факту массовой гибели рыбы

В Мордовии сотрудники следственных органов проводят проверку по факту массовой гибели рыбы.

Недавно в социальных сетях и региональных СМИ была опубликована информация о том, что в водоёме, расположенном неподалеку от Саранска, произошла массовая гибель рыбы.

Сотрудниками следственных органов была организована доследственная проверка по факту возможного совершения экологического преступления.

По результатам указанной проверки будет принято процессуальное решение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru