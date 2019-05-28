В Мордовии прокуратура ведет борьбу с легализацией преступных доходов

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили сайт, на котором размещалась информация о легализации доходов, полученных преступным путем.
Сотрудники прокуратуры Торбеевского района во время мониторинга выявили сайт, на котором размещалась информация о предложениях по незаконному обналичиванию денежных средств посредством предоставления услуг по их перечислению на банковские карты.
Прокурор Торбеевского района направил в Ленинский районный суд города Саранска заявление с требованием признать указанную информацию запрещенной к распространению на территории России.
Суд удовлетворил требование прокуратуры в полном объеме.
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Источник: prokrm.ru