В Мордовии прокуратура ведет борьбу с легализацией преступных доходов

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили сайт, на котором размещалась информация о легализации доходов, полученных преступным путем.

Сотрудники прокуратуры Торбеевского района во время мониторинга выявили сайт, на котором размещалась информация о предложениях по незаконному обналичиванию денежных средств посредством предоставления услуг по их перечислению на банковские карты.

Прокурор Торбеевского района направил в Ленинский районный суд города Саранска заявление с требованием признать указанную информацию запрещенной к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требование прокуратуры в полном объеме.

Также читайте о том, что жителя Темниковского района оштрафовали за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Источник: prokrm.ru