В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в нападении на женщину

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в нападении на женщину.

Проезжая мимо лесопарка Пролетарского района Саранска в ночное время суток, сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который склонился над женщиной. Стражи порядка задержали гражданина, которым оказался ранее судимый 50-летний житель Зубово-Полянского района.

Выяснилось, что мужчина напал на 45-летнюю жительницу Саранска, которая возвращалась домой с работы, и угрожал ей убийством.

Также читайте о том, что в Мордовии следователи проводят проверку по факту массовой гибели рыбы.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia