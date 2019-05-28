В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 27 мая недалеко от дома №19, расположенного по адресу – улица Волгоградская. По предварительной информации, 19-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Рено-Логан», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

49-летняя пассажирка «Рено» доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. 49-летний водитель той же машины спустя несколько часов самостоятельно обращался к медикам за помощью.

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Источник: гибдд.рф