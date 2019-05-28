На одной из улиц Саранска 20-летний парень украл сумку у 61-летней женщины

Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего жителя Лямбиря, который подозревается в краже женской сумки.

26 мая 20-летний житель Лямбиря, находясь в Саранске, обратил внимание на 61-летнюю женщину, которая снимала деньги в банкомате. Парень проследовал за гражданкой. Возле дома, расположенного по адресу – проспект 60-летия Октября, подозреваемый отобрал у пострадавшей сумку и скрылся. После этого молодой человек избавился от сумки, забрав себе кошелек с деньгами.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении молодого человека.

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Источник: 13.мвд.рф