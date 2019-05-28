В Ковылкино в результате ДТП пострадали два человека

В Ковылкино в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.

Указанное ДТП произошло 27 мая недалеко от дома №25, расположенного по адресу – улица Пролетарская. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21150, совершая поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21093, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Оба автомобилиста получили телесные повреждения различной степени тяжести. Предполагаемый виновник аварии был госпитализирован.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф