В Ковылкино в результате ДТП пострадали два человека

В Ковылкино в результате столкновения двух автомобилей пострадали два человека.
Указанное ДТП произошло 27 мая недалеко от дома №25, расположенного по адресу – улица Пролетарская. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21150, совершая поворот, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21093, в результате чего транспортные средства столкнулись.
Оба автомобилиста получили телесные повреждения различной степени тяжести. Предполагаемый виновник аварии был госпитализирован.
В настоящее время проводится проверка по данному факту.
Ранее сообщалось, что в Саранске в результате ДТП пострадали два человека.
Источник: гибдд.рф