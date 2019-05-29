Жительница Большеигнатовского района была осуждена за приобретение и хранение марихуаны

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жительницы Большеигнатовского района, обвиняемой в приобретении и хранении марихуаны.

Жительница указанного района пришла в место, где произрастают дикорастущие растения конопли, оборвала верхушки и листья с трех кустов, высушила их и стала хранить в полимерном пакете.

В ходе судебного заседания гражданка полностью признала свою вину.

Решением Ичалковского районного суда в отношении женщины была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: ichalkovsky.mor.sudrf.ru