В Ельниковском районе загорелась надворная постройка

В Ельниковском районе произошло возгорание надворной постройки.

Днём 28 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Стародевичье. Возле дома №1, расположенного по адресу – улица Гагарина, загорелась надворная постройка. Площадь распространения пламени составила 2,3 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru