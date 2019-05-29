В Саранске участковый уполномоченный полиции провел сход граждан

Участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск, лейтенант полиции Дамир Ипкаев провел сход граждан.

Сход был проведен 27 мая возле дома, расположенного по адресу – улица Косарева. Страж порядка предостерег пожилых граждан от покупки лекарственных препаратов и дорогостоящей медицинской техники у незнакомых людей. Кроме того, полицейский подчеркнул, что очень часто мошенники представляются сотрудниками социальных служб.

Также сотрудник правоохранительных органов порекомендовал горожанам не доверять звонкам от посторонних, сообщающих о блокировке банковской карты или родных, попавших в беду.

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Источник: 13.мвд.рф