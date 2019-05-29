В Саранске школьники посетили пожарно-спасательную часть

В пожарно-спасательной части №1 была проведена экскурсия для учеников школы №28.

В ходе экскурсии школьникам были показаны предметы одежды пожарных и пожарно-спасательное оборудование. Также дети узнали об имеющихся в распоряжении части пожарных машинах.

Школьники получили возможность посидеть в кабине служебного автомобиля и примерить на себя одежду пожарных. Дети с большим интересом слушали и задавали интересующие их вопросы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru