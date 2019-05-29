В Мордовии полицейские выявили несколько фактов незаконного хранения наркотиков

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у нескольких человек.

В Саранске 0,26 грамма синтетических наркотиков было изъято у 36-летнего безработного жителя Ромодановского района. 0,47 грамма аналогичного вещества стражи порядка конфисковали у 20-летнего безработного жителя Саранска, который ранее привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли 0,23 грамма синтетических наркотиков у 28-летнего жителя Московской области. Ранее молодой человек был судим за совершение аналогичного преступления.

В отношении указанных граждан были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф