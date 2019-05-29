В УФСИН РФ по Мордовии состоялось заседание аттестационной комиссии

В УФСИН РФ по Мордовии прошло заседание аттестационной комиссии.

В отношении одного сотрудника комиссией было принято решение, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует, в отношении трех сотрудников было принято решение признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность может привести к конфликту интересов.

Руководителям были даны рекомендации о принятии мер по урегулированию конфликта интересов.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии был проведен семинар для осужденных.

Источник: 13.fsin.su