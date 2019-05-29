В Темникове прошла акция «Нам скоро в школу»

В Темникове прошло оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нам скоро в школу».

Сотрудники отделения ГИБДД ММО МВД РФ «Темниковский» совместно с отрядом ЮИД Темниковской школы №1 и со старшей подготовительной группой «Кораблик» детского сада «Золотой петушок» провели указанную акцию.

Целью рассматриваемой акции стало развитие навыков безопасного поведения на дороге у будущих первоклассников. Сотрудники Госавтоинспекции и воспитатели начинают приучать будущих первоклашек к безопасному маршруту.

Ростовая кукла продемонстрировала юным участникам дорожного движения, как правильно нужно переходить проезжую часть.

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Источник: 13.мвд.рф