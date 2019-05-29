В Саранске сотрудники ГИБДД проверили перевозчиков

27 мая в Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Перевозчик».

В ходе проведения указанной операции сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 35 нарушений требований законодательства, допущенных водителями, а также должностными и юридическими лицами, ответственными за осуществление перевозок пассажиров.

Наиболее распространенным нарушением является управление транспортными средствами с техническими неисправностями, либо в конструкцию которых незаконно внесены изменения. Кроме того, имели место другие нарушения, среди которых разговор по мобильному телефону во время движения, нарушение правил применения ремней безопасности, высадка и посадка пассажиров в неустановленных для этого местах.

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Источник: 13.мвд.рф