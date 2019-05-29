В Мордовии осужденные приняли участие в акции «Озеленение учреждения»

Осужденные УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в акции «Озеленение учреждения».

В исправительной колонии №2 были высажены молодые деревья, клумбы и цветники, установлены статуи и кованые скамейки, облагорожены отряды.

На территории плаца жилой зоны лечебного исправительного учреждения №19 и в локальных участках отрядов осужденными были посажены более трехсот цветов в виде клумб и композиций.

Подобные мероприятия направлены на формирование положительных интересов и установок, связанных с благоустройством окружающей среды, а также обеспечивают максимальную полезную занятость осужденных

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии заключенных проведали родственники.

Источник: 13.fsin.su