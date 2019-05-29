Житель Чамзинки пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении жителя Чамзинки, обвиняемого в мошенничестве.

В 2016 году житель Чамзинки, будучи директором ООО «Компания Строитель», используя служебное положение, похитил денежные средства при получении субсидии, представив заведомо ложные сведения. Деньги были выделены в рамках реализации программы «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия».

Своими действиями обвиняемый причинил ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» материальный ущерб в размере 30 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Чамзинки находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: prokrm.ru