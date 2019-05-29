Прокуратура Торбеевского района выявила нарушения в деятельности ООО «Мордовский бекон»

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в деятельности ООО «Мордовский бекон».

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что указанное общество на земельном участке, предоставленном в аренду администрацией Торбеевского муниципального района, начало строительство, не имея соответствующего разрешения.

Кроме того, обществом не исполнялись обязательства по своевременному внесению арендных платежей, зачисляемых в бюджет Торбеевского муниципального района, по причине чего образовалась задолженность на общую сумму более 210 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры указанная задолженность была погашена в полном объеме. Виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru