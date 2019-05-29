Прокуратура Лямбирского района выявила нарушения трудового законодательства

В Лямбирском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения трудового законодательства.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что фактическая выплата заработной платы в ООО «Эффектресурс» производится с нарушением сроков. Кроме того, было выявлено нарушение сроков оплаты отпуска.

Также было установлено, что некоторые сотрудники организации допускаются к работе без проведения инструктажа на рабочем месте и медицинского осмотра.

Директор и заместитель директора общества были привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей. Помимо этого, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru