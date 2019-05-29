Житель Чамзинского района был осужден за кражу пива

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Чамзинского района, обвиняемого в грабеже.

10 октября прошлого года 36-летний злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, похитил из продуктового магазина ящик с несколькими бутылками пива.

Решением Рузаевского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru