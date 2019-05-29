В прокуратуре Мордовии прошло расширенное заседание коллегии

28 мая в прокуратуре Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии.

В ходе указанного заседания был рассмотрен вопрос о результатах проверки соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления законодательства при формировании налогооблагаемой базы имущественных налогов, объектом налогообложения которых является недвижимое имущество.

Меры по устранению нарушений при формировании налогооблагаемой базы имущественных налогов, принимаемые отдельными межрайонными и районными прокурорами, были признаны недостаточно эффективными.

Коллегией прокуратуры региона был разработан комплекс конкретных мер по достижению намеченных целей и повышению результативности прокурорской деятельности.

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Источник: prokrm.ru