В Саранске 38-летний водитель иномарки сбил 70-летнюю пенсионерку

В Саранске 70-летняя пенсионерка попала под колёса иномарки.

Происшествие произошло утром 28 мая в Октябрьском районе Саранска. На улице Строительной 38-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Хонда», из-за невнимательности совершил наезд на 70-летнюю пенсионерку, которая шла по территории автостоянки, прилегающей к автосервису.

Медики осмотрели пострадавшую на месте происшествия. Пенсионерке было рекомендовано наблюдение у врача.

Известно, что в момент ДТП водитель иномарки был трезв.

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Источник: 13.мвд.рф