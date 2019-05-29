В Саранске в ДТП пострадал 24-летний парень

В Октябрьском районе Саранска произошло ДТП, в результате которого пострадал 24-летний молодой человек.

Происшествие произошло вечером 28 мая на улице Косарева. По предварительной информации, 32-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Мазда», в результате чего транспортные средства столкнулись.

24-летний водитель иномарки доставлялся в ГБУЗ РМ РКБ №4, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: 13.мвд.рф