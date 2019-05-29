В Большеберезниковском районе в результате ДТП пострадал 51-летний водитель скутера

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 51-летний водитель скутера.

Происшествие произошло вечером 28 мая на 1-м километре дороги, соединяющей Русские Найманы и Александровку. 51-летний гражданин, управлявший скутером марки Nexus, врезался в легковой автомобиль марки ВАЗ-21124, который двигался во встречном направлении.

Водитель скутера получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ». Известно, что у гражданина нет водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что в Саранске 38-летний водитель иномарки сбил 70-летнюю пенсионерку.

Источник: 13.мвд.рф