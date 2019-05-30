В Саранске 23-летний парень и 30-летняя женщина стали жертвами мошенников

Неизвестные мошенники ограбили двух жителей Саранска.

Недавно 30-летняя жительница Саранска получила в одной из популярных социальных сетей сообщение со страницы своего племянника с просьбой перечислить на его банковскую карту денежные средства в сумме 8 тыс. рублей. Якобы родственник обещал вернуть деньги через неделю. Горожанка перечислила денежные средства через мобильное приложение. На следующий день женщина связалась со своим племянником, от которого узнала, что его аккаунт был взломан, а переписку с ней вели неизвестные мошенники.

Аналогичным способом был ограблен 23-летний житель Саранска, который перечислил якобы на счет двоюродной сестры более 8 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф