В Теньгушевском районе горела пилорама

В Теньгушевском районе произошло возгорание пилорамы.

Ранним утром 29 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Хлебино. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелась пилорама. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 40 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания пилорамы в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru