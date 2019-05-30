В Саранске разыскивается мужчина, который страдает потерей памяти

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести мужчину.

Непомнящий Александр Иванович 1961 года рождения 23 мая вышел из дома, расположенного по адресу – улица Коваленко, с тех пор какая-либо информация о его местонахождении отсутствует.

Разыскиваемый гражданин был одет в майку-тельняшку, болоньевую куртку темно-синего цвета, джинсы синего цвета и зимние сапоги разных цветов. Известно, что мужчина страдает потерей памяти и не может сообщить свои данные.

Все, кто что-либо знает о том, где находится разыскиваемый гражданин, могут сообщить необходимую информацию по телефону:8 (8342) 29-77-44.

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Источник: 13.мвд.рф