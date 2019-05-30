В Мордовии за шесть дней украли четыре велосипеда

В Мордовии в течение шести дней было украдено четыре велосипеда.

В Саранске недавно в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о похищении велосипеда её сына 2008 года рождения, который был оставлен без присмотра во дворе дома, расположенного по адресу – улица Энгельса. Выяснилось, что двухколесное транспортное средство взял покататься 11-летний приятель сына заявительницы.

Также в Саранске подозревается в похищении велосипеда 12-летний школьник. Парень украл из подъезда дома, расположенного по адресу – улица Лихачева, оставленное без присмотра двухколесное транспортное средство.

Остальные преступления пока что не раскрыты. Известно, что в этих случаях также имело место похищение оставленных без присмотра велосипедов.

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Источник: 13.мвд.рф