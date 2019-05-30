В Мордовии бывший заместитель начальника исправительной колонии обвиняется в получении взятки

В Мордовии бывший заместитель начальника исправительной колонии пойдет под суд по обвинению в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с мая по сентябрь 2016 года обвиняемый, занимая должность заместителя начальника исправительной колонии №12 УФСИН РФ по Мордовии, получил взятку в размере 109,5 тыс. рублей от директора коммерческой организации за содействие в заключении государственных контрактов на поставку ткани как с единственным поставщиком.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru