В Саранске в результате пожара пострадал человек

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Утром 29 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на Юго-Западном шоссе. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит бесхозная постройка. Площадь распространения пламени составляла 25 квадратных метров.

В результате данного пожара пострадал один человек. Какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина возгорания бесхозной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Теньгушевском районе горела пилорама.

Источник: 13.mchs.gov.ru