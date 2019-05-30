На одном из предприятий Саранска было проведено пожарно-тактическое занятие

В Саранске 29 мая было проведено пожарно-тактическое занятие в АО «Рузхиммаш».

Указанное предприятие расположено по адресу – улица Лодыгина. В 11:00 прозвучал сигнал оповещения о пожаре. Сотрудники объекта покинули здание.

Затем прибыли пожарно-спасательные подразделения. К приезду сотрудников МЧС двое рабочих не вышли на улицу. Они были обнаружены в условно задымленном помещении и эвакуированы со спасательными устройствами на головах.

Целями мероприятия стали отработка взаимодействия при условном пожаре, обучение работников правилам пользования первичными средствами пожаротушения и оказания медицинской помощи.

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Источник: 13.mchs.gov.ru