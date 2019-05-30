В Темниковском районе в ДТП пострадал 19-летний парень

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 19-летний молодой человек.

Происшествие произошло поздним вечером 29 мая на 3-м километре дороги, соединяющей Темников и Жегалово. По предварительной информации, 19-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21102, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадал 19-летний пассажир легковушки. Молодой человек доставлялся в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП пострадал 24-летний парень.

Источник: гибдд.рф