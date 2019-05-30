Неизвестные мошенники ограбили предпринимателя из Мордовии

В Мордовии 55-летний индивидуальный предприниматель стал жертвой неизвестных мошенников.

55-летний индивидуальный предприниматель, который занимается обработкой древесины, недавно для выполнения очередного заказа решил приобрести 9-метровые бревна. На одном из сайтов мужчина обнаружил контактные данные фирмы, которая занимается продажей данной продукции. Гражданин связался представителями указанной организации и оформил заказ, перечислив на банковский счет фирмы денежные средства в сумме 50,6 тыс. рублей.

В ранее оговоренные сроки предприниматель бревна так и не получил. С представителями фирмы мужчина связаться не может, поскольку номер его телефона был внесен в черный список.

Ранее сообщалось, что в Саранске 23-летний парень и 30-летняя женщина стали жертвами мошенников.

Источник: prokrm.ru