47-летний житель Саранска отправится в тюрьму за ограбление цветочного магазина

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 47-летнего мужчины, который ограбил цветочный магазин.

Вечером 14 января нынешнего года 47-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, зашел в цветочный магазин «Фантазия», расположенный по адресу – улица Сущинского, повалил продавца на пол и похитил из кассы денежные средства в сумме 1 тыс. рублей.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы. При принятии данного постановления также учитывался тот факт, что мужчина не отбыл наказание по предыдущему приговору.

Сторона защиты, намереваясь изменить приговор, обратилась в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru