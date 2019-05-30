В Торбеево горел жилой дом

В Торбеево пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Утром 29 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Рабочей. По указанному адресу загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 144 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru