В Торбеево горел жилой дом

В Торбеево пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.
Утром 29 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Рабочей. По указанному адресу загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 144 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал человек.
Источник: 13.mchs.gov.ru