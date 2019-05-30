В Мордовии суд обязал районную администрацию вернуть незаконно приобретенный автомобиль

В Мордовии прокуратура добилась признания недействительными электронного аукциона и муниципального контракта на поставку автомобиля.

В конце июня прошлого года между службой обеспечения администрации Дубенского муниципального района и ООО «АвтоцентрГАЗ» был заключен контракт на поставку автомобиля марки «Лада-Веста».

Исковые требования прокуратуры основывались на том, что технические и функциональные характеристики, указанные в документации об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку автомобиля, являлись точным описанием упомянутого транспортного средства и соответствовали только ему. По этой причине было ограничено количество потенциальных участников размещения заказа.

Суд обязал службу обеспечения Дубенского муниципального района возвратить автомобиль в ООО «АвтоцентрГАЗ».

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Источник: prokrm.ru