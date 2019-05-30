В Мордовии прокуратура пресекла незаконную деятельность по предоставлению займов

В Мордовии прокуратура пресекла деятельность физического лица, оказывающего услуги по предоставлению займов.

Сотрудники прокуратуры Рузаевского района в ходе мониторинга в одной из популярных социальных сетей обнаружили, что физические лицо, не являющееся представителем кредитной организации или субъектом рынка микрофинансирования, осуществляет деятельность по предоставлению займов.

Рузаевский межрайонный прокурор направил в Ленинский районный суд города Саранска заявление с требованием признать указанные информационные материалы запрещенными к распространению на территории России.

Суд удовлетворил требования межрайонной прокуратуры в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru