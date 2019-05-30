В Краснослободском районе в результате ДТП пострадали три человека

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло днём 29 мая на 81-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля марки «Лада-Калина», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Хендай», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

50-летняя пассажирка «Калины» была госпитализирована, также медицинская помощь понадобилась 40-летней участнице ДТП, находившейся в салоне той же машины. Кроме того, за помощью к медикам самостоятельно обращалась 25-летняя пассажирка иномарки.

Ранее сообщалось, что в Темниковском районе в ДТП пострадал 19-летний парень.

Источник: 13.мвд.рф