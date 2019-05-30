В Саранске участок Северо-Восточного шоссе закроют до конца года

В Саранске до конца нынешнего года будет закрыт участок Северо-Восточного шоссе.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что неудобства для автомобилистов возникли из-за аварийного состояния трех мостов. В конце прошлого года один из них был закрыт. Изначально планировались ремонтные работы, но специалисты, детально изучив объект, заявили, что мост подлежит сносу.

Мост, который проходит над рекой Инсар, также восстановлению не подлежит. Работы на данном объекте уже ведутся. Третьему мосту также необходим ремонт.

По информации «Известий Мордовии».

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