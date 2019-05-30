В Саранске повторно благоустроят новую набережную

Новая набережная в Саранске будет благоустроена ещё раз.

Перед матчем между сборными России и Сан-Марино по футболу в Саранске специальные службы приводят городские территории в порядок.

После замечаний, поступивших от гостей города, набережная реки Инсар, на благоустройство которой было потрачено достаточно много средств, будет повторно благоустроена. Известно, что на данной набережной появятся спортивные площадки, пункт проката лодок, а также будут установлены беседки и мангалы. Кроме того, будет построен ещё один пешеходный мост.

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Источник: info-rm.com