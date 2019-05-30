20-летний болельщик ФК «Мордовия» пойдет под суд за избиение жителя Москвы

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 20-летнего футбольного болельщика, жестоко избившего жителя Москвы.

13 октября прошлого года 20-летний житель Саранска, являющийся болельщиком футбольной команды «Мордовия», находясь возле входа на стадион «Мордовия Арена» в компании молодых людей, из хулиганских побуждений напал на фанатов ФК «Химки». В ходе потасовки горожанин ударил лежащего на земле жителя Москвы ногой. Здоровью пострадавшего был причинен вред средней степени тяжести.

Материалы уголовного дела в отношении 20-летнего болельщика находятся на рассмотрении Октябрьского районного суда Саранска.

Также читайте о том, что 47-летний житель Саранска отправится в тюрьму за ограбление цветочного магазина.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru