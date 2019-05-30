57-летнего жителя Саранска осудили за убийство знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении 57-летнего местного жителя, который убил своего знакомого.

Вечером 16 декабря прошлого года 57-летний житель Саранска, находясь в квартире дома, расположенного по адресу – улица Коваленко, распивал алкогольные напитки в компании своего 45-летнего знакомого. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 57-летний участник застолья ударил оппонента ножом в грудь. От полученного телесного повреждения пострадавший скончался на месте происшествия.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении 57-летнего горожанина была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru