В Мордовии должность главы сельского поселения занимала женщина, осужденная за мошенничество

В Старошайговском районе по представлению прокурора были досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения.

11 июля прошлого года Старошайговский районный суд признал главу Новофедоровского сельского поселения Александру Тришкину виновной в совершении мошенничества при получении выплат. Злоумышленнице было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Вопреки требованиям действующего законодательства вопрос о досрочном прекращении полномочий гражданки Тришкиной советом депутатов не рассматривался.

Прокурор Старошайговского района внес в совет депутатов Новофедоровского сельского поселения представление с требованием принять решение о досрочном прекращении полномочий главы населенного пункта.

Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru